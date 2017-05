Elevii de liceu sunt invitati sa participe la

Participarea la probe se face in costume medievale care vor fi asigurate de Muzeul Bucovinei.

Muzeul Bucovinei Suceava desfasoara in data de 20 mai activitatile din cadrul proiectul educational - concurs "Jocul medieval intre comunicare si actiune". Sambata, 20 mai, incepand cu ora 11, la Cetatea de Scaun a Sucevei, echipe de liceeni suceveni se vor intrece in probe si jocuri medievale. Douasprezece echipe, formate fiecare dintr-un baiat si o fata, vor participa la probe cu specific medieval: alergatul cu sacul, mima, zaruri, dans medieval, tras de funie. Participarea la probe se face in costume medievale care vor fi asigurate de Muzeul Bucovinei. Logistica necesara pentru desfasurarea tuturor probelor este asigurata de catre Muzeul Bucovinei. Primele trei echipe clasate vor fi premiate, pentru ceilalti participanti acordandu-se diplome de participare si legitimatii de vizitare gratuita a obiectivelor Muzeului Bucovinei. Scopul proiectului este promovarea patrimoniului cultural detinut de Muzeului Bucovinei prin facilitarea accesului elevilor la activitati de invatare nonformala legate de istorie. Colegii, parintii, bunicii si toti cei interesati sunt asteptati sa-si sustina echipele favorite si sa petreaca momente de neuitat in Cetatea lui Stefan cel Mare.