Artistul Ovidiu Ambrozie Borta revine cu expozitia "Mai stau un pic, mai fac o caricaTURA", care cuprinde 50 de lucrari, realizate in perioada 2017-2018. Expozitia va fi deschisa la Muzeul de Istorie, in foaier, in perioada 20 februarie - 11 martie. Lucrarile expozitiei abordeaza o tematica larga, tratand teme variate, cum ar fi Europa, lupta impotriva coruptiei, dezarmarea, ecologia etc, precum si portrete caricatura ale diferitelor personalitati ale lumii. Ponderea cea mai mare a lucrarilor este a celor digitale, realizate alb-negru si color.

Cu aceste caricaturi, artistul a participat la saloane de gen din strainatate si din tara precum si la expozitiile personale din Cluj-Napoca(Golden Tulip Ana Dome), Iasi(Traian Grand Hotel), Botosani(Hotel Rapsodia), Vaslui(foaierul Primariei si foaierul Casei de Cultura), unde a fost apreciat.