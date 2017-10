Familie din Salcea, intoxicata cu ciuperci otravitoare

Familie din Salcea, intoxicata cu ciperci otravitoare. Cele trei persoaneEste vorba despre trei persoane: mama, de 33 de ani, tatal, de 40 an si o fetita de 9 ani. Acestia au ajuns luni seara la Spitalul Judetean Suceava dupa ce au consumat ciuperci. Atat parintii cat si fetita au ramas internati in unitatea medicala cu tratament de specialitate. Ei au mers la cules de ciuperci dupa care le-au gatit.Oamenii spun ca se pricept la ciuperci si nu au mai patit vreodata sa li se faca rau dupa ce le-au consumat. In urma cu o saptamana,6 persoane au ajuns la acelasi spital, in decurs de numai 24 de ore, intoxicate dupa ce au consumat ciuperci otravitoare culese de lei de prin padure.