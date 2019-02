Femeie din Vicovu de Sus terorizata de fostul sot.Individul a patruns in casa femeii si a amenintat-o

O femeie de 42 de ani, din orasul Vicovu de Sus, a facut plangere la politie dupa ce fostul sot, un barbat de 44 de ani, din aceeasi localitate, a patruns fara drept in locuinta acesteia si a amenintat-o. Cei doi sunt divortati de aproximativ 15 ani de zile, si barbatul obisnuieste sa se deplaseze la domiciliul femeii si sa provoace scandal. Miercuri dimineata, in jurul orei 05.00, individul a intrat din nou fara drept in locuinta fostei sotii, amenintand-o pe femeie. Agresorul a fost identificat de politisti, fiind intr-o stare avansata de ebrietate. Acesta a avut un comportament violent si agresiv verbal fata de oamenii legii, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Municipal Radauti, de unde a fost condus ulterior la Spitalul de Psihiatrie Radauti, in vederea acordarii ingrijirilor medicale de specialitate.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "violare de domiciliu" si "amenintare". De asemenea, impotriva barbatului a fost emis ordin provizoriu de protectie pe o perioada de cinci zile, respectiv 120 de ore.