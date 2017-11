Focuri de arma dupa o masina de teren plina cu tigari de contrabanda, la Lupcina FOTO

Contrabandistii au abandonat doua colete, care contineau 3.000 pachete cu tigari, marca Marble, in valoare de peste 35.000 lei.

Focuri de arma dupa o masina de teren plina cu tigari de contrabanda, la Lupcina. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Brodina au declansat, vineri, o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 01.00, oamenii legii au observat in apropierea frontierei de stat, pe raza localitatii Lupcina, trei persoane care incarcau intr-un autoturism de teren colete voluminoase. Politistii de frontiera au actionat pentru retinerea persoanelor, dar in momentul in care acestea au observat oamenii legii, au abandonat coletele, s-au urcat in autoturism si au demarat in viteza pe un drum forestier spre localitatea Lupcina. Pentru oprirea autoturismului, politistii de frontiera au tras doua focuri de avertisment, unul in plan vertical si unul spre pneurile masinii, cu respectarea prevederilor legale, insa soferul si-a continuat deplasarea, refuzand sa opreasca. Imediat au fost alertate echipajele de sprijin si interventie si au fost informate autoritatile de frontiera ale statului vecin despre eveniment, concomitent cu dispunerea unor masuri de supraveghere si cercetare a zonei.In zona au fost descoperite doua colete abandonate, care contineau 3.000 pachete cu tigari, marca Marble, in valoare de 35.100 lei, care au fost ridicate in vederea confiscarii. Cercetarile continua in vederea identificarii persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.