Fostul sef de post al comunei Moldovita, trimis in judecata pentru abuz in serviciu si afaceri ilegale cu lemn

Fostul sef de post al comunei Moldovita, agentul Vasile Solcan-Niga, a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu si afaceri ilegale cu lemn. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a opt inculpati. Vasile Solcan-Niga, agent de politie la Postul de Politie Moldovita, cercetat in stare de arest preventiv, a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu, cu obtinere de foloase necuvenite, divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice, incredintarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane care nu poseda permis de conducere, efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana, savarsita in forma continuata si neglijenta in serviciu. Luiza Maria Tcaci, cercetata sub control judiciar, a fost trimisa in judecata pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu, cu obtinere de foloase necuvenite, complicitate la infractiunea de efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana, savarsita in forma continuata. Liviu Ilie Ruscan, cercetat in stare de libertate, a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu, cu obtinere de foloase necuvenite. Vasile Ionut Craiut, cercetat sub control judiciar, a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu, cu obtinere de foloase necuvenite si conducere a unui vehicul fara permis de conducere. Mirela Modesta Bittar, cercetata in stare de libertate, a fost trimisa in judecata pentru savarsirea infractiunilor de marturie mincinoasa, fals in inscrisuri sub semnatura privata si fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata. Ioan Florescu, cercetat in stare de libertate, a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de marturie mincinoasa si uz de fals. Petru Alexandru Chiras, cercetat in stare de libertate, a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa. Bogdan Constantin Hasmei, cercetat in stare de libertate, a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa.

Cauza a fost instrumentata de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava impreuna cu politistii din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Suceava. Cercetarile au fost efectuate cu sprijinul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Tehnic, Garzii Forestiere Suceava, Directiei Silvice Suceava, Inspectoratului de Politie Judetean Suceava, Brigazii Operatiuni Speciale Suceava.

Potrivit anchetatorilor, Vasile Solcan-Niga, sef de post la Postul de Politei Moldovita, in perioada octombrie 2016-decembrie 2016, desi era de serviciu, a organizat in beneficiul sau transportul unor cantitati de material lemnos pentru care nu existau documente de provenienta sau de transport ori, desi a luat la cunostinta despre efectuarea unor astfel de transporturi de catre alte persoane, nu a luat masuri de oprire, constatare a faptelor sau contraventiilor, aplicare a sanctiunilor contraventionale prevazute de lege si confiscare a materialului lemnos si a vehiculelor cu care acesta era transportat. Din probele administrate a rezultat ca multe persoane din comunele Moldovita si Frumosu detin, comercializeaza, transporta material lemnos, fara documente de provenienta. Luiza Maria Tcaci este una dintre persoanele care achizitiona material lemnos fara documente legale de provenienta, pe care fie il depozita la locuinta sa si il valorifica ulterior, fie il incarca direct de la furnizori si il transporta la cumparatori. Materialul lemnos era procurat de inculpata atat pentru sora sa Mirela Modesta Bittar, cat si pentru Vasile Solcan-Niga. O parte din acest material lemnos era valorificat de agentul de politie, care il debita la banzicul pe care acesta il detine.Liviu Ilie Ruscan este persoana la care, de regula, a apelat Vasile Solcan-Niga pentru a transporta material lemnos, atunci cand nu putea face personal astfel de transporturi. Prelucrarea materialului lemnos la hala de debitare pe care o detine inculpatul era realizata, in special, de Vasile Ionut Craiut. Vasile Ionut Craiut se deplasa cu autovehiculele incredintate de Vasile Solcan-Niga, desi acesta nu poseda permis de conducere.

Pentru a avea o imagine completa asupra traficului de material lemnos provenit din surse ilegale si pus in circulatie fara documente de provenienta in zona de competenta a inculpatului, in urma perchezitiilor domiciliare efectuate la data de 14 decembrie(13 locatii, printre care sediul Postului de Politie Moldovita, domiciliile unor persoane fizice si sediile unor persoane juridice) in baza mandatelor emise in prezenta cauza, dar si in urma controalelor efectuate la aceeasi data de organele de politie si silvice la persoanele fizice si juridice care au interactionat cu inculpatul in perioada savarsirii faptelor penale, a fost confiscata cantitatea totala de aproximativ 630 m.c. material lemnos detinuta fara documente justificative (cantitate identificata intr-o singura zi).

In sarcina lui Vasile Solcan-Niga s-a retinut savarsirea a noua infractiuni de abuz in serviciu, trei dintre ele fiind savarsite cu complicitatea inculpatei Luiza Maria Tcaci, doua cu complicitatea lui Liviu Ilie Ruscan si doua cu complicitatea lui Vasile Ionut Craiut . Astfel, s-a retinut ca in calitate de lucrator de politie, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, la data de 05 noiembrie 2016, Vasile Solcan-Niga a incarcat cantitatea de 10 m.c. material lemnos procurat si detinut fara documente de provenienta de catre Luiza Maria Tcaci si a solicitat lui Liviu Ilie Ruscan sa efectueze transportul de material lemnos pentru care nu existau documente de provenienta, inculpatul neluand masuri de oprire, constatare a faptelor sau contraventiilor, aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute de lege, confiscarea materialului lemnos si a vehiculului. De asemenea, la data de 10 noiembrie, inculpatul Vasile Solcan-Niga, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, a incarcat cantitatea de 10,5 m.c. material lemnos, procurat si detinut fara documente de provenienta, de la banzicul pe care il detine si i-a solicitat lui Liviu Ilie Ruscan sa efectueze transportul de material lemnos pentru care nu existau documente de provenienta, transportul fiind efectuat pana in comuna Vama, la sediul unei societati comerciale, unde a fost comercializat. In zilele de 23 noiembrie, 26 noiembrie, 1 decembrie, 10 decembrie, in calitate de lucrator de politie, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, desi a luat cunostinta despre cumpararea si incarcarea de catre Luiza Maria Tcaci si Mirela Modesta Bittar a unor cantitati de material lemnos fara documente de provenienta de la doua persoane fizice sau despre transportul efectuat de alte persoane de pe terenul proprietate, dar fara documente emise de organele competente, despre locul si data incarcarii si a transportarii materialului lemnos fara documente de provenienta sau insotire, nu a luat masuri de oprire, constatare a faptelor sau contraventiilor, aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute de lege, confiscarea materialului lemnos si a vehiculelor. Potrivit anchetatorilor, in calitate de lucrator de politie, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, in zilele de 26 noiembrie si 11 decembrie, a luat la cunostinta cau Vasile Ionut Craiut conduce autovehicule pe drumurile publice, desi nu poseda permis de conducere, si nu a luat masurile legale pentru constatarea infractiunii si inregistrarea cauzei penale. Vasile Solcan-Niga a fost trimis in judecata si pentru savarsirea infractiunii de efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana, Luiza Maria Tcaci pentru complicitate la aceasta infractiune, constand in aceea ca in perioada octombrie - decembrie 2016, desi avea calitatea de lucrator de politie cu interdictii prevazute de lege, a efectuat operatiuni financiare cu material lemnos, ca acte de comert, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, respectiv a efectuat achizitii de material lemnos in suma de 10.034 lei si vanzari de material lemnos in suma de 19.800 lei. O parte din materialul lemnos comercializat a fost procurat de Luiza Maria Tcaci fara documente de provenienta si a fost pus la dispozitia inculpatului in scopul comercializarii. Fata de Vasile Solcan-Niga s-a dispus trimiterea in judecata si pentru divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice, constand in aceea in data de 1 decembrie, a divulgat informatii nedestinate publicitatii, de care a luat cunostinta in virtutea atributiilor de serviciu, informand persoana suspecta de savarsirea unor fapte de natura penala despre faptul ca urmeaza a se deplasa pentru efectuarea de verificari in zona in care aceasta actiona si solicitandu-i sa plece din locul respectiv, fiind afectate astfel interesele persoanei care a facut sesizarea la SNUAU 112, dar si ale IPJ Suceava, care a inregistrat o cauza penala cu autor necunoscut si a fost ingreunata urmarirea penala ce se impune a fi efectuata in cauza.

Vasile Solcan-Niga a fost inculpat si pentru savarsirea infractiunii de incredintare a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane care nu poseda permis de conducere, iar Vasile Ionut Craiut pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul fara permis de conducere, constand in aceea ca in zilele de 1, 3,5,26,28 noiembrie si 11 si 12 decembrie, primul inculpat a incredintat lui Vasile Ionut Craiut autovehicule pentru a le conduce pe drumurile publice, cunoscand ca acesta din urma nu poseda permis de conducere. De asemenea, in sarcina lui Vasiel Solca-Niga s-a retinut si savarsirea infractiunii de neglijenta in serviciu, constand in aceea ca in perioada august 2014-februarie 2016 si-a incalcat, din culpa, atributiile de serviciu legate de intocmirea actelor procedurale intr-un dosar penal avand ca obiect infractiunile de furt calificat, conducere a unui vehicul fara permis de conducere si sub influenta alcoolului, neintocmind ordonanta de incepere a urmaririi penale in rem, situatie care a determinat lovirea de nulitate absoluta a actelor de urmarire penala efectuate anterior inceperii urmaririi penale si care a determinat adoptarea unei solutii de clasare pentru o infractiune grava.

In conformitate cu dispozitiile art. 249 alin. 1 Cod de procedura penala, procurorul, in cursul urmaririi penale, poate lua masuri asiguratorii, prin ordonanta, pentru a evita ascunderea, distrugerea, instrainarea sau sustragerea de la urmarire a bunurilor care pot face obiectul confiscarii speciale, iar potrivit alin. 4 al aceluiasi articol masurile asiguratorii in vederea confiscarii speciale sau confiscarii extinse se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane in proprietatea sau posesia carora se afla bunurile ce urmeaza a fi confiscate. In consecinta, in cauza s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului cu privire la locuinta apartinand lui Vasile Solcan-Niga, pana la concurenta sumei de 23.000 de lei.