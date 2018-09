Garda de Forestiera Suceava. Peste 200 de controale si amenzi de aproape 88.000 lei, in luna august FOTO

Amenzi de 88.000 lei, aplicate de Garda Forestiera Suceava.Astfel, Garda Forestiera Suceava a efectuat in luna august pe raza judetului Suceava peste doua sute de controale care au vizat activitatea de paza a padurii sau activitatea de recoltare, prelucrare si transport a materialelor lemnoase. In urma acestor controale s-au constatat 29 de contraventii ilicite, aplicandu-se amenzi in valoare totala de 88.000 lei.

"Ca sanctiuni complementare, s-au confiscat peste 230 metri cubi de materiale lemnoase. Din aceasta cantitate, peste 30 metri cubi de lemn rotund s-au confiscat fizic, fiind pusi in circuitul economic fara documente de provenienta. S-a constatat ca pentru alti 200 de metri cubi nu s-au respectat prevederile legislatiei in vigoare, acest volum fiind confiscat valoric in cadrul controalelor efectuate la operatori economici. Peste jumatate din acest volum este lemn de lucru de rasinoase dar s-au confiscat si 61 metri cubi de cherestea si 24 metri cubi de lemn de foc", a precizat Mihai Gasparel, inspector sef Garda Forestiera Suceava

Intr-o padure proprietate privata din zona municipiului Câmpulung Moldovenesc a fost constatata taierea fara drept a 22 de arbori, cu un volum de 44 metri cubi si o valoare neta de peste 24.000 lei. Garda Forestiera Suceava a depus o sesizare penala la Parchetul de pe langa Judecatoria municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru identificarea si sanctionarea autorilor.