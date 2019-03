Grav accident de munca la Servicii Comunale Radauti

Grav accident de munca la S.C. Servicii Comunale SA. Radauti. Un sofer a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost ranit la serviciu. Barbatul era cu tractorul oprit pe strada Mihai Viteazu din Radauti, unde colegii sai incarcau resturile vegetale si o canapea veche de la un tomberoane. La un moment dat, acesta a coborat din tractor si a urcat in remorca sa aseze incarcatura. In acel moment s-a rupt o bucata de placaj, montata artizanal de el, si soferul a cazut pe carosabil, lovindu-se in zona capului.Barbatul a fost transportat la Spitalul Municipal Radauti, fiind diagnosticata cu traumatism cranio cerebral acut inchis cu comotie, ulterior el fiind transportat la Spitalul Judetean Sf. Ioan cel Nou Suceava. Cazul este acum cercetat atr de inspectori de munca dar si de politisti, care au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca si vatamare corporala din culpa.