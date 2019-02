Haine si parfumuri contrafacute confiscate de politistii de frontiera de la Brodina

Haine si parfumuri contrafacute confiscate in urma unui control in trafic. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina au executat, miercuri, o misiune specifica pe comunicatia D.J.209G (pe raza comunei Brodina) si au oprit pentru control un autoturism marca Audi A8, condus de cetateanul roman Remus H., in varsta de 32 de ani, domiciliat pe raza judetului Galati.

In urma controlului efectuat, oamenii au observat in autoturism mai multe articole vestimentare si parfumuri inscriptionate cu numele unor firme cunoscute, susceptibile a fi contrafacute si pentru care soferul nu a putut prezenta documente legale de provenienta.

S-a luat masura conducerii barbatului si autoturismului la sediul sectorului, unde, in urma inventarierii bunurilor, a rezultat cantitatea de 77 bucati articole vestimentare (pantaloni, tricouri, jachete) si 23 parfumuri, inscriptionate cu numele unor firme cunoscute, produse susceptibile a fi contrafacute.

Bunurile, a caror valoare, daca ar fi fost comercializate ca produse de marca, se ridica la suma de 5.000 lei, au fost confiscate de politistii de frontiera in vederea continuarii cercetarilor. In urma celor constatate, persoanei in cauza i s-a intocmit lucrare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de punerea in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice sau similare, lucrare care a fost inaintata Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti in vederea solutionarii legale.