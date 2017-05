Hunedorean prins in trafic, la Marginea, cu tigari de contrabanda cumparate de la Vicov FOTO

Tigarile in valoare de circa 75.000 lei au fost confiscate, iar autoutilitara in care se aflau, in valoare de aproximativ 2.000 de euro, a fost indisponibilizata la sediul politiei.

Hunedorean prins in trafic cu tigari de contrabanda, in judetul Suceava. In noaptea de luni spre marti, ora 01.20, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a oprit pentru control pe DN 17A, in comuna Marginea, autoutilitara condusa de un barbat de 43 de ani din judetul Hunedoara. In urma verificarii interiorului autoturismului, politistii au identificat intr-un compartiment special amenajat, 7.490 pachete cu tigari, fara documente legale, bunuri despre care, barbatul a declarat faptul ca le-a achizitionat de la persoane necunoscute de pe raza comunei Vicovu de Jos. Tigarile in valoare de circa 75.000 lei au fost confiscate, iar autoutilitara in valoare de aproximativ 2.000 de euro, a fost indisponibilizata la sediul politiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, barbatul de 43 de ani, fiind cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, ce va fi solutionat procedural.