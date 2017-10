Incendiu la o gospodarie din Valea Glodului

Cauza probabila a izbucnirii flacarilor a fost un scurtcircuit produs la un cablu electric defect.

Incendiu la o gospodarie din satul Valea Glodului, comuna Vulturesti, miercuri seara. In momentul izbucnirii incendiului proprietara gospodariei, o femeie de 53 de ani, se afla in casa si servea masa impreuna cu nepotul sau. Aceasta a fost anuntata de incendiu de mai multi vecini. Cand femeia a iesit din casa a vazut ca intreg acoperisul adapostului de animale era cuprins de flacari. La fata locului au ajuns cu trei autospeciale militarii Detasamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Vulturesti. La sosirea echipajelor, ardea in totalitate adapostul de animale, construit din lemn, cu invelitoare din dranita, si exista pericolul de propagare la casa de locuit si la o anexa din vecinatate. Incendiul a fost lichidat dupa mai bine de doua ore. Au ars adapostul de animale pe 72 mp, bunuri casnice, cereale, furaje si altele. In incendiu au pierit sase gaini, dar au fost salvate alte 30 de pasari de curte si doua bovine. Cauza probabila a izbucnirii flacarilor a fost un scurtcircuit produs la un cablu electric defect. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, iar pompierii au salvat casa de locuit si anexa gospodareasca.