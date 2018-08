Individ din Putna condamnat la 220 de zile de inchisoare pentru violenta in familie. A fost prins si incarcerat in Penitenciarul Botosani

Individ din Putna condamnat la inchisoare pentru violenta in familie. Sambata, in jurul orei 06.20, avand in vedere mandatul de executare a pedepsei inchisorii din 01.11.2017, emis de Judecatoria Radauti, fata de un barbat de 43 de ani, din comuna Putna, condamnat la 220 de zile de inchisoare pentru savarsirea a doua infractiuni de "violenta in familie" si dat in urmarire intrucat se sustragerea executarii pedepsei, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti au obtinut date conform carora, acesta se afla la domiciliu, motiv pentru care, au descins la imobil, ocazie cu care, barbatul a fost identificat, retinut, escortat si incarcerat la Penitenciarul Botosani.