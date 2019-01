Indivizi prinsi la braconat. Acestia au ascuns o arma pe un camp

Doi indivizi au fost prinsi in timp ce braconau. Acestia si-au abandonat autoturismul si au ascuns o arma pe un camp. In data de 29 decembrie, politistii suceveni au fost sesizati de catre paznicul de vanatoare in cadrul A.V.P.S. Paraul Negru, cu privire la faptul ca la aceeasi data, impreuna cu paznicul de vanatoare de pe fondul cinegetic 5 Ciumulesti, au urmarit in trafic, pe drumul care face legatura intre localitatile Vadu Moldovei si Dumbravita, un autovehicul marca Volvo, in care se aflau mai multe persoane care au executat foc de arma asupra unei specii de vanat. Braconerii au reusit sa fuga, dar au abandonat ulterior autovehiculul pe un drum forestier, pe fondul cinegetic Husi.

In urma activitatilor desfasurate de politisti a rezultat faptul ca, in jurul orei 19.30, paznicul de vanatoare din cadrul A.V.P.S Paraul Negru a observat un autovehicul, deplasandu-se in repetate randuri pe drumul Vadu Moldovei - Dumbravita. La un moment dat, paznicul de vanatoare a auzit un foc de arma, si a pornit in urmarirea autoturismului respectiv. Ulterior, acesta a identificat autovehiculul de teren pe un drum lateral, infundat, incuiat, persoanele din interior fiind plecate.

In jurul orei 01.00, la fata locului a venit un barbat de 29 de ani, din comuna Draguseni, care a precizat ca autovehiculul abandonat ii apartine. Initial, acesta a declarat ca a abandonat masina pentru ca era urmarit de mai multe persoane de etnie rroma, insa ulterior a recunoscut faptul ca, impreuna cu un barbat de 39 de ani, din comuna Hirtop, s-a deplasat pe fondurile cinegetice Husi si Ciumulesti, unde a executat un foc cu o arma cu aer comprimat spre un iepure, fara a-l nimeri. Barbatul a mai declarat faptul ca a imprumutat arma de la un prieten, un tanar de 19 ani, din aceeasi localitate, si ca acesta a cumparat-o din Belgia in jurul datei de 07 decembrie 2018 si a trimis-o in Romania printr-o firma de curierat. Arma a fost abandonata pe camp, la iesirea din padure, de catre barbatul de 39 de ani. Arma a fost identificata, aceasta facand parte din categoria armelor neletale cu aer comprimat, supuse autorizarii.

In urma verificarilor efectuate a rezultat faptul ca niciunul din cei trei nu este autorizat pentru detinerea/portul/folosirea de arme si munitii. In autoturism au fost identificate o lanterna, o butelie cu oxigen folosita la incarcarea armei, o cutie cu elemente de munitie, 22 de articole pirotehnice tip petarde, clasele F2 si F3. Autovehiculul a fost indisponibilizat in vederea continuarii cercetarilor la sediul Politiei Municipiului Falticeni.

Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal pentru comiterea infractiunilor de "braconaj", "uz de arma fara drept", "nerespectarea regimului armelor si munitiilor", "contrabanda calificata" si "orice operatiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept".