Initiativa parlamentarilor PSD de Suceava prin care fiecare parohie va primi cate 30 de hectare de padure a trecut de Senat

Purtatorul de cuvant al PSD Suceava, deputatul Alexandru Radulescu, a anuntat ca astazi, a trecut de plenul Senatului initiativa legislativa promovata de parlamentarii social democrati suceveni, privind dreptul de dobandire in proprietate pentru fiecare centru eparhial, manastire, schit, parohie si filie, a unei suprafete de maxim 30 de ha de padure, din Fondul Forestier National.

"Pentru Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor, care a fost neindreptatita prin aparitia legilor 247/2005 si 261/2008, acesta initiativa sustinuta de senatorul Ioan Stan in comisiile de specialitate si mai ales in cea juridica, care a intocmit raportul final, se creeaza posibilitatea ca din veniturile obtinute sa fie intretinut uriasul patrimoniu cultural si istoric, activitatea sociala din caminele de varstnici, din centrele pentru copii si din centrele de zi.Consideram ca acest demers este inca o dovada a implicarii reale a parlamentarilor PSD si ALDE in rezolvarea unor probleme ale judetului Suceava, spre deosebire de preocuparile colegilor din opozitie pentru proiectarea fantezista a unor autostrazi trans-carpatice, a maririi nerealiste a punctului de pensie sau a constituirii unor aliante utopice, menite doar sa insele opinia publica", a declarat Alexandru Raduleascu.