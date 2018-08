Ion Burlui, mesaj emotionant, la pensionare: 'Am avut o viata profesionala ca o minune'

La finalul unei cariere de peste 38 de ani, fostul comandant al pompierilor militari suceveni, GENERALUL DE BRIGADA DR. ION BURLUI, transmite gandurile sale celor care raman sa poarte mai departe nobilele misiuni in slujba semenilor. Redam mai jos mesajul emotionant al acestuia:

'O viata de om intr-o fila de carte, o fila de carte pentru o viata de om.

38 de ani... Multi, putini, au trecut intr-o clipa.

In iunie 1980 intram pe poarta acestei unitati militare de pompieri pentru a intocmi dosarul de candidat, in vederea sustinerii examenului de admitere la Scoala Militara de Ofiteri Activi a Ministerului de Interne - Arma Pompieri.

Aveam in spate un sac plin de sperante si idealuri, iar in mana unul gol, in care speram sa adun realizarile.

Treptat, ofiterul, sef de promotie 1983 - arma pompieri, a inceput sa umple sacul cu realizari, una cate una, pornind de la doua promotii de ofiteri, iar sacul de sperante si idealuri s-a golit prin metamorfoza acestora.

Cand eram in scoala militara, ma gandeam sa ajung la final de cariera in gradul de maior. Nu ma gandeam ca viata, sub aripa lui Dumnezeu, va fi atat de darnica cu mine. Chiar daca am stat 9 ani comandant de pluton, cu portharta pe sold, am crezut in rezultatele si rasplata muncii cinstite, corecte, pas cu pas, treapta cu treapta.

La 31 de ani eram comandant de companie la Suceava, la 34 de ani, loctiitor comandant de grup de pompieri, la 43 de ani eram colonel, iar la 48 de ani comandant de unitate/inspector sef. Era mai mult decat ma asteptam. In anul 1990 am fost printre cei cinci ofiteri de pompieri care au defilat pe sub Arcul de Triumf din Capitala, pentru prima data, dupa anul 1945.

Am fost onorat sa conduc aceasta unitate, dupa mari comandanti, colonel Nicolae Tuica, colonel Ghiorghe Isar, colonel Eugen Gaitan, care au scris istorie printre pompieri, ori Inspectoratul General, dupa general-locotenent Ionel Craciun, general-locotenent Vladimir Secara sau general-maior Gheorghe Briceag.

Plec la pensie cu sentimentul datoriei implinite. Nu am facut niciodata pasul in spate, mi-am asumat responsabilitatea rezultatului, indiferent care era acesta. Tot asa cum, Poligonul de la Siret, obiectivul pe care mi l-am propus la venirea pe functie, a functionat doi ani prin ordin de inspector sef, fiind al 13-lea poligon din lume. Acum, proiectul de fonduri europene, este in faza semnarii cererii de finantare. Las un colectiv de profesionisti, in masura sa-si indeplineasca misiunile.

Am avut o viata profesionala ca o minune. Nu regret si nu as schimba nimic, daca ar fi sa o iau de la capat. A fost o onoare si un privilegiu pentru mine sa fiu comandantul acestei unitati, numai cu oamenii din subordine si colaboratorii mei am obtinut toate aceste realizari.Sa va dea Dumnezeu sanatate, sa va ocroteasca pe timpul misiunilor si sa fiti uniti intre voi.

'Sa lasam faptele sa vorbeasca in locul cuvintelor' trebuie sa fie sloganul care sa va calauzeasca'