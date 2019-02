Ion Lungu: Bugetul local al Sucevei nu va putea fi aprobat in luna februarie VIDEO

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca bugetul local al Sucevei nu va putea fi aprobat in luna februarie. Bugetul de stat pentru 2019 nu a fost aprobat inca, iar aprobarea bugetului local poate fi facuta doar dupa ce au trecut minim 17 zile calendaristice de la publicarea bugetului de stat in Monitorul Oficial.

"Se pare ca nu vom putea aproba bugetul local in luna februarie, asa cum ne-am propus in ultima zi din luna februarie, pe 28, cand noi avem sedinta ordinara. Pentru aprobarea bugetului local ne trebuie maxim 17 zile calendaristice dupa publicarea in Monitorul Oficial a bugetului. Mergand pe o idee optimista ca se aproba in aceasta saptamana, acesta mai trebuie promulgat si de presedintele Romaniei, dupa care se publica in Monitorul Oficial. Se pare ca nu mai ies cele 17 zile. Asta este, vom aproba in prima decada a lunii martie", a precizat edilul.

Ion Lungu a declarat ca avea luni, la ora 13.00, va purta discutii pe linie de buget cu directorii de scoli si contabilii sefi, iar marti, 19 februarie, la ora 09.00, cu asociatiile de proprietari.

"Sper ca pana atunci macar sa fie aprobat bugetul in Parlament, sa avem niste date cat de cat mai concrete", a completat edilul.