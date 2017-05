Clubul sportiv sucevean are de achitat catre Finante o datorie de 300.000 de lei. Stingerea datoriei este o conditie obligatorie pentru ca Foresta sa poata participa la licitatia de la Primarie pentru obtinerea de fonduri nerambursabile. Licitatia va avea loc pe data de 18 mai.

Primarul Ion Lungu a declarat ca, cel mai probabil, echipa de fotbal a Sucevei se va desfiinta. Acesta a spus ca initiativa lui de a face o colecta publica pentru sustinerea echipei de fotbal nu a dat rezultate, strangandu-se in contul Forestei foarte putini bani. Clubul sportiv are de achitat catre Finante o datorie de 300.000 de lei. Stingerea datoriei este o conditie obligatorie pentru ca Foresta sa poata participa la licitatia de la Primarie in vederea obtinerii de fonduri nerambursabile. Licitatia va avea loc pe data de 18 mai. "Vrem nu vrem, se va desfiinta echipa de fotbal Foresta Suceava. Am vazut multe comentarii, toata lumea vrea fotbal. Toata lumea iubeste acest sport dar si in tarile civilizate cei care iubesc fotbalul mai si platesc. Altii se asteapta sa plateasca numai Primaria. Platim doar noi, dar trebuie sa avem baza de legalitate", a declarat Lungu. Edilul a completat ca ii pare rau ca se va desfiinta aceasta echipa.Lungu a sperat din tot sufletul ca impreuna cu sucevenii va putea salva Foresta. "Chiar am fost sambata la meci, si a fost unul frumos... Ma gandeam ca reusim sa salvam echipa, dar cum merg lucrurile azi, se pare ca nu. Inteleg ca nu se va face acea deplasare la Afumati, nu sunt bani. Eu, ca primar, nu pot sa fac mai mult, dar am facut apel la persoane fizice, la iubitorii de fotbal, la persoane juridice, la oamenii de afaceri. Inteleg ca nu s-a intamplat nimic, si ca s-au adunat foarte putini bani in acel cont pentru Foresta", a completat Ion Lungu.