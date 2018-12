Judetul Suceava a participat in Polonia la Targul International pentru alimentatie si produse de inalta calitate Ekogala FOTO

Consiliul Judetean Suceava, impreuna cu Asociatia "Produs in Bucovina", au participat in premiera la Targul International "Ekogala". Targul s-a desfasurat in perioada 6-9 decembrie la Rzeszow, Polonia. La eveniment au participat 147 expozanti de produse eco, bio si traditionale, din sapte tari ale lumii. Acest targ promoveaza produse de inalta calitate, participarea judetului Suceava fiind posibila ca urmare a parteneriatului existent intre Consiliul Judetean Suceava si regiunea Podkarpackie(Polonia).

Degustarile de produse bucovinene au fost sustinute in cadrul standului de un punct de informare turistica unde publicul vizitator a fost informat cu privire la zona de provenienta a lor si despre oportunitatile de a petrece o vacanta in Bucovina, prin intermediul materialelor tiparite in limba polona si engleza si prin intermediul filmelor de promovare derulate in stand. De asemenea standul judetului Suceava la acest eveniment a fost completat de un colt amenajat pentru un mester in arta prelucrarii lemnului, Toader Ignatescu, care a facut demonstratii live publicului vizitator.

Potrivit organizatorilor conceptia si realizarea standului a fost apreciata de televiziunea TVP3 Rzeszow care a filmat mai multe interviuri, numind standul Bucovinei la acest eveniment ca cel mai reusit al acestei editii Ekogala.