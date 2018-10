La un pas de nenorocire. Un barbat din municipiul Suceava a pus mancarea pe foc si a adormit

Un barbat de 67 de ani, din municipiul Suceava, a pus mancarea pe foc si a adormit. A fost gasit de pompieri in stare de inconstientta. Duminica, in jurul orei 13.00, politistii au fost sesizati de o femeie ca de la etajul II al unui bloc de pe strada Privighetorii, iese fum dintr-un apartament.

La fata locului s-a deplasat un echipaj din cadrul ISU Suceava, care a spart usa de la intrarea in locuinta respectiva, gasindu-l pe proprietar cazut in hol, in stare de inconstienta. Pompierii au stabilit ca fumul propagat in locuinta si pe scara blocului se datora autoaprinderii tigaii lasate nesupravegheate pe aragaz.

Barbatului i-au fost acordate ingrijiri medicale, acesta revenindu-si, dupa care a fost transportat cu ambulanta la U.P.U Suceava pentru mai multe investigatii medicale.

Acesta a fost diagnosticat cu intoxicatie monoxid de carbon, contuzie genunchi stang, arsura membru inferior stang, gradul I si II pe 5-6 %, stare de ebrietate.