Lectia de istorie Domnia lui Alexandru Lapusneanu - Prima distrugere a Cetatii de Scaun a Sucevei

Muzeul Bucovinei organizeaza pe tot parcursul lunii iunie, in Casa Custodelui de la Cetatea de Scaun, un proiect educational sub forma unei lectii de istorie cu titlul Domnia lui Alexandru Lapusneanu- Prima distrugere a Cetatii de Scaun a Sucevei sustinut de muzeograful Popovici Ciprian."Aceasta lectie urmareste sa popularizeze istoria cetatii, sa faca cunoscute principalele aspecte privind domnia lui Alexandru Lapusneanu si sa ajute grupurile de copii sa argumenteze motivele avute in vedere de domnitorul moldovean cand a distrus cetatea", se precizeaza intr-un comunicat transmis de Muzeul Bucovinei.