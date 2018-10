Muzeul de Stiintele Naturii din Suceava organizeaza in zilele de 29, 30 si 31 octombrie lectia muzeala "Rezervoare verzi de apa vie", cu referire la plantele suculente si cactusii care cresc pe teritoriul Romaniei si in alte regiuni ale lumii.

La aceasta activitate sunt invitati sa participe elevi de scolile primare, gimnaziale si liceale din judetul Suceava.

Vor fi prezentate ghivece cu plante vii(suculente si cactusi), curiozitati, adaptarile morfologice si fiziologice ale acestor plante speciale la mediul de viata, precum si mijloacele de intrebuintare ale acestora in cadrul activitatilor umane cotidiene.

Lectiile se vor desfasura in functie de programari, in intervalul orar 10.00 - 17.00.