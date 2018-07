Legea lui Baisanu prin care ajutorul social inceteaza in cazul refuzului unui loc de munca a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis

Proiectul de lege initiat de liderul ALDE Suceava, deputatul Stefan Alexandru Baisanu, prin care persoanele asistate social isi vor pierde ajutoarele financiare daca refuza o singura data un loc de munca, a fost promulgat. Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. In data de 20 iunie, deputatii au adoptat proiectul de lege prin care dreptul la ajutor social inceteaza in cazul refuzului unui loc de munca oferit. Decizia a fost luat cu 274 de voturi "pentru", patru "impotriva" si doua "abtineri".

Astfel, cei care acum incaseaza aiurea un ajutor din partea statului, desi sunt apti de munca, il vor pierde in viitor. Refuzul de munca va fi constatat de catre primari, prin Directia de Asistenta Sociala din cadrul primariilor, dupa care va face un raport in urma caruia cei care refuza sa munceasca isi vor pierde ajutoarele financiare. Persoanele care isi vor pierde ajutoarele din acest motiv nu vor putea sa depuna din nou un dosar de asistenta sociala decat dupa o perioada de un an. Potrivit liderului ALDE Suceava, Stefan Alexandru Baisanu, la acest moment, la nivel national, 270.000 de persoane primesc ajutoare sociale.