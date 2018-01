Masini in sant si trafic dat peste cap dupa ninsorile abundente din judet VIDEO

O masina cu angajati de la Drumuri s-a rasturnat in sant, la Capul Codrului.

Autovehicule in sant pe mai multe drumuri din judetul Suceava, din cauza zapezii de pe carosabil. A nins abundent in judetul Suceava,, de duminica seara si, in ciuda eforturilor drumarilor, au aparut probleme in trafic. Au fost masini care luni dis de dimineata dimineata au ajuns in sant, la Ipotesti. Pe DN 17, la Ilisesti,un camion a derapat intr-u curba si s-a rasturnat in sant. Soferul a fost ranit si a ajuns la spital iar produsele alimentare din vehicul s-au imprastiat pe carosabil. Asa se face ca un sens de mers a fost blocat ore intregi. Politistii au trebuit sa stea in zona si sa dirijeze traficul rutier, in timp ce lucratorii de la Drumuri incercau sa scoata camionul de pe sosea. O masina cu angajati de la Drumuri s-a rasturnat in sant, la Capu Codrului, pe DN 2E, tot p fondul nisorii si al carosabilului acoperit cu zapada. Toti cei cinci ocupanti au scapat fara leziuni, insa au asteptat o ora sa fie scoasa masina din sant pentru a putea reporni la drum.Sute de politisti sunt zilele acestea in trafic si fac controale. Acestia recomanda soferilor sa fie atenti la drum si sa adapteze viteza la conditiile de iarna. Bineinteles, este obligatorie echiparea vehiculelor cu cauciuciuri de iarna.