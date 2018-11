Material lemnos in valoare de 5.000 lei confiscat in urma unui control in trafic

Societatea comerciala care a efectuat transportul a fost sanctionat contraventional.

Material lemnos confiscat in urma unui control in trafic. Miercuri dupa amiaza, un echipaj din cadrul Politei municipiului Campulung Moldovenesc a oprit pentru control pe DN 17A, din comuna Sadova, autocamionul incarcat cu material lemnos, condus de un barbat din comuna Fundu Moldovei, insotit de administratorul unei societatii comerciale, un barbat de 36 de ani, din comuna Fundu Moldovei. Politistii au solicitat sprijinul specialistilor silvici, care, in urma inventarierii materialului lemnos, au stabilit faptul ca, soferul transporta cantitatea de 16,04 m.c. lemn rotund de esenta rasinoase si nu 15,66 m.c. conform documentelor. "Avand in vedere caracterul de repetabilitate al transportului de material lemnos, societatea comerciala care a efectuat transportul a fost sanctionata contraventional pentru incalcarea prevederilor Legii nr.171/2010, iar materialul lemnos in valoare de circa 5.000 lei a fost confiscat si predat in custodie Ocolului Silvic Pojorata", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.