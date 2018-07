Moldova Sulita. O femeie a murit dupa ce a cazut de pe o punte pietonala intr-un parau

O femeie de 69 de ani a murit dupa ce a cazut de pe o punte pietonala intr-un parau. Aceasta a fost gasita la 12 km in aval.Tragedia a avut loc miercuri dimineata in localitatea Benia, comuna Moldova Sulita. Femeia a cazut in paraul Benia in timp ce trecea podetul. O localnica, care se afla pe mal, a vazut cele intamplate si a sunat la 112. La fata locului au intervenit militarii Detasamentului de Pompieri Campulung Moldovenesc cu echipaje de cautare si prim ajutor medical(SMURD). Femeia a fost recuperata din apa, pe raza satului Branistea, comuna Fundu Moldovei, la 10-12 kilometri in aval de locul accidentului. Aceasta a fost preluata de echipajul SMURD pentru efectuarea manevrelor de resuscitare. Din nefericire, a fost declarat decesul femeii, in ciuda eforturilor medicilor.