O batrana a ajuns la spital cu arsuri dupa ce casa i-a luat foc, la Preutesti

Victima a suferit arsuri de gradele II si III pe aproximativ 30% din suprafata corpului.

O batrana a ajuns la spital cu arsuri dupa ce casa i-a luat foc. Militarii Detasamentului de Pompieri Falticeni au intervenit, duminica dimineata, cu trei autospeciale cu apa si spuma si o ambulanta SMURD pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din satul Arghira, comuna Preutesti. La sosirea echipajelor, ardeau violent bucataria de vara si o anexa din lemn, constructii corp comun, dispuse in forma de "L", cu pericol de propagare la intreaga gospodarie. Proprietara, in varsta de 86 de ani, era blocata in bucataria cuprinsa de flacari. Doi pompieri salvatori, echipati corespunzator, au patruns in interior si au evacuat-o pe femeie. La o prima evaluare, victima avea arsuri de gradele II si III pe aproximativ 30% din corp si era intoxicata cu monoxid de carbon. Pompierii paramedici SMURD au preluat-o, i-au acordat primele ingrijiri medicale si i-au administrat oxigen. Dupa ce a fost stabilizata, ambulanta SMURD a transportat-o la Centrul de Primire Urgente al spitalului din Falticeni. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ doua ore. Au ars bucataria de vara pe aproximativ 20 de metri patrati si anexa din lemn pe 40 de metri patrati. Au mai ars circa 4 metri cubi lemn de foc si alte bunuri din gospodarie.Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost efectul termic, generat de sistemul de incalzire amplasat necorespunzator fata de materialele combustibile.