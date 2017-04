O batrana din Radauti a fost gasita moarta intr-un iaz

Trupul neinsufletit al femeii a fost depus la morga Spitalului Municipal Radauti in vederea efectuarii necropsiei si stabilirea cu exactitate a cauzei mortii.

O batrana de 82 de ani a fost gasita moarta intr-un iaz. Femeia locuia impreuna cu fiica ei in municipiul Radauti. Duminica, in jurul orei 10.30, fiica a mers la o biserica din localitate si a lasat-o pe batrana singura la domiciliu. Cand a revenit, aceasta a constatat ca mama sa nu se afla in casa si a inceput s-o caute. La scurt timp a gasit-o pe batrana decedata intr-un iaz situat pe proprietatea sa. Batrana suferea de afectiuni psihice si cardiace si locuia la fiica ei de doua luni de zile. Trupul neinsufletit al femeii a fost depus la morga Spitalului Municipal Radauti in vederea efectuarii necropsiei si stabilirea cu exactitate a cauzei mortii.