O batrana si-a pierdut viata in urma unui accident casnic banal. Femeia de 86 de ani a decedat dupa ce a stat internata in spital trei saptamani. Aceasta a fost internata cu arsuri de gradul unu, doi si trei pe fata, gat, torace anterior, pe o suprafata de 18% din corp. In timpul internarii starea de sanatate a acesteia s-a inrautatit, la diagnosticul initial stabilindu- se si soc postcombustional, hipertensiune, cardiopatie ischemica cronica, angina pectorala. Batrana originara din localitatea Udesti a decedat miercuri seara. Membrii familiei decedatei au povestit faptul ca femeia, in timp ce pregatea de mancare, intr-un moment de neatentie, s-a fript cu un lichid fierbinte, respectiv ciorba, dintr-o oala de pe aragazul aflat in holul locuintei.