O familie intreaga a ajuns la spital dupa ce s-a intoxicat cu gaze de la un boiler defect

O familie intreaga din Campulung Moldovenesc a ajuns la spital dupa ce s-a intoxicat cu gaze de la un boiler defect. Astfel, patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au acuzat stare de ameteala si chiar lesin. Miercuri, in jurul orelor 20.00, in timp ce capul familiei, un tanar de 29 de ani, se afla la dus, sotia sa, de 25 de ani, a simtit miros de gaze in bucatarie insa nu a reactionat in nici un fel deoarece acest lucru se intampla frecvent in zilele cu intensificari de vant, cand curentul produs pe burlanul de evacuare a gazelor stingea flacara boilerului. Dupa doar cateva minute, in timp ce toti cei patru membri ai familiei se aflau in dormitorul garsonierei, mezina de doi ani a inceput sa se simta rau si a lesinat. La scurt timp si ceilalti membri ai familiei, inclusiv adultii, au inceput sa se simta rau. Cei patru au ramas internati in spital iar medicii spun ca sunt acum in afara oricarui pericol.