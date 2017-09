O fetita de 11 ani a ajuns la spital dupa ce tatal altei copile i-a aplicat o corectie, la Arbore

Victima a suferit contuzie abdominala si contuzii membrele inferioare.Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de lovirea sau alte violente.Agresorul este un barbat de 41 de ani din comuna Arbore.

O fetita in varsta de 11 ani a ajuns la spital dupa ce a fost batuta de tatal altei copile. Agresiunea a avut loc, joi seara, in parcul din centrul comunei Arbore. Intre doua fete care se aflau in parc a izbucnit un conflict. Tatal uneia dintre ele a intervenit si a lovit-o pe cealalta minora. La fata locului a ajuns mama victimei care a sunat la 112. O ambulanta a transportat-o pe copila la Spitalul Municipal Radauti. De la Radauti minora a fost transferata la Spitalul Judetean Suceava. Aceasta a fost diagnosticata cu contuzie abdominala si contuzii membrele inferioare si a ramas internata in sectia de Chirurgie Infantila. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de lovirea sau alte violente.