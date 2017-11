O masina plina cu tigari de contrabanda a intrat in gardul unei locuinte din Horodnic de Sus VIDEO

Pe timpul cercetarilor, politistii de frontiera au stabilit ca in activitatea infractionala este implicat cetateanul roman Nicolai C, in varsta de 32 de ani, domiciliat pe raza judetului Suceava.

O masina plina cu tigari de contrabanda a intrat in gardul unei case din Horodnic de Sus. Dupa accident soferul a fugit de la locul faptei. Evenimentul rutier a avut loc joi dimineata. In jurul orei 06.00, politistii de frontiera au descoperit abandonat, pe o strada din localitatea Horodnic de Sus, un autoturism marca Volkswagen Touareg, fara numar de inmatriculare. In interiorul masinii politistii de frontiera au observat un colet invelit in folie de culoare neagra si mai multe cartuse cu tigari.Drept urmare, autoturismul cu tigari a fost condus la sediul institutiei, in acelasi timp fiind desfasurate verificari specifice in vederea identificarii si retinerii conducatorului auto.In urma inventarierii tigarilor, s-a constatat ca in autoturismul abandonat se aflau 3.537 pachete tigari, de diferite marci, de provenienta ucraineana, in valoare de 41.300 lei, intreaga cantitate fiind ridicata in vederea confiscarii.Pe timpul cercetarilor, politistii de frontiera au stabilit ca in activitatea infractionala este implicat cetateanul roman Nicolai C, in varsta de 32 de ani, domiciliat pe raza judetului Suceava. Acesta este cautat de oamenii legii. In cauza se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, iar autoturismul marca Volkswagen Touareg, in valoare de 5.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul institutiei, pana la finalizarea anchetei.