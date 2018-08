O soferita a adormit la volan si s-a rasturnat cu masina, la Ilisesti

Accident rutier in noaptea de duminica spre luni, pe DN 17, pe raza localitatii Ilisesti. O femeie de 29 de ani, din orasul Dolhasca, a adormit la volan, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a parasit partea carosabila, dupa care s-a rasturnat. In masina se afla o familie compusa din doi adulti si un copil. La fata locului au intervenit militarii Detasamentului de Pompieri Suceava, cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD. Cei trei, constienti, cu rani usoare, au fost transportati la Spitalul Judetean Suceava. Soferita a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.