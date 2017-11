O soferita a lovit o femeie pe trecerea de pietoni si a parasit locul accidentului, la Falticeni

Victima a fost transportata la spital cu o masina de ocazie.

O soferita a lovit o femeie pe trecerea de pietoni si a parasit locul accidentului. Luni, in jurul orei 12.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada Mihai Eminescu din municipiul Falticeni, ajungand la intersectia cu strada Ion Dragoslav, o tanara de 23 de ani din comuna Vulturesti, a accidentat o femeie de 55 de ani din localitate, care traversa regulamentar strada pe trecerea pentru pietoni marcata si semnalizata corespunzator, dupa care, a plecat de la fata locului. Soferita a fost identificata de politisti la domiciliul sotului ei din municipiul Falticeni. Victima a fost transportata cu o masina de ocazie la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, fara sa necesite internarea. Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, acesteia si victimei li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspecutl savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei", ce va fi solutionat procedural.