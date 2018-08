O soferita din Darmanesti s-a izbit cu masina intr-un copac. Accidentul a avut loc luni dimineata, intr-o curba deosebit de periculoasa, pe DJ 209 D, din localitatea Calinesti. Femeia de 33 de ani a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila si a intrat in coliziune cu un copac. In urma impactului, a rezultat ranirea conducatoarei auto. Aceasta a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital i s-au prelevat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.