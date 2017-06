Tanara de 26 de ani s-a ales cu dosar penal.

O tanara din Vicovu de Sus s-a urcat fara permis la volan, a pus la pamant un gard, dupa care s-a oprit intr-un stalp de electricitate. Joi, in jurul orei 18:30, o tanara de 26 de ani, din orasul Vicovu de Sus, s-a urcat la volanul autoturismului marca Jeep, proprietatea fratelui ei, aflat in curtea casei, cu intentia de a-l muta in alt loc in curte. Conducand autoturismul in curtea interioara, in momentul in care a vrut sa opreasca, sistemul de franare al autoturismului nu a functionat, tanara s-a speriat si a apasat acceleratia, a intrat in gardul imprejmuitor al curtii, a traversat strada Romana, dupa care s-a oprit intr-un stalp de electricitate. Politistii au stabilit, in urma verificarii bazei de date, ca tanara nu poseda permis de conducere. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.