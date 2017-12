OJ PSD Suceava: La multi ani suceveni, la multi ani romani

Impreuna, vom sarbatorii Ziua Nationala a Romaniei, un moment adanc intiparit in constiinta poporului roman. Avem credinta ca fiecare dintre noi recunoastem semnificatia acestui act istoric implinit pe 1 decembrie 1918, la Alba Iulia. Pentru noi, traitori pe aceste binecuvantate meleaguri, inca ocrotite de Stefan cel Mare si Sfant, a fost o repetare, la mult amplificate dimensiuni, a ceea ce cronicarul ne spune ca s-a petrecut pe Campia de la Direptate in anul de vesnica amintire 1547. Acolo poporul s-a adunat si a hotarat ca urmasul Musatinilor sa-i fie Domn. Nepotii stranepotilor acelora s-au adunat la Alba Iulia, alaturi de fratii lor de neam si sange si au hotarat sa se uneasca cu Tara. Ecoul celor savarsite atunci sta viu in sufletele romanilor de pretutindeni. S-a dobandit, odata cu crearea unui stat unitar, dreptul la suveranitate, la demnitate nationala, la respect pentru vointa poporului. Sunt valori ce stau la temelia devenirii ulterioare a neamului romanesc reintregit intre hotare, valori pe care cladim si astazi.Chiar daca uneori vremelnice decizii ale istoriei ne-au mutilat uneori obcina stramoseasca, ele nu ne-au putut lipsi niciodata de mostenirea primita la Alba Iulia.Suntem in prag de mare sarbatoare a neamului. Suntem aproape de innoirea acestui an cu unul pe care-l dorim mai bun. Un an in care sa putem dura, un viitor mai bun pentru romani. Stim ca nu va fi usor, cum nici acest an nu a fost. Dar vointa majoritatii poporului roman, care a ales si a decis sa ne incredinteze dreptul de a hotari in numele sau, ne obliga si ne motiveaza si nu exista argument mai puternic decat o astfel de imputernicire. In numele acestui mandat si din tot sufletul va dorim, stimati suceveni, sa va fie sarbatoarea implinita de gandul cel bun, sa va bucurati alaturi de cei dragi de bucuria unirii romanilor, sa va inaltati sufletul in memoria inaintasilor fauritori de tara si sa nu ingaduiti vreodata uitarii sa va rapeasca amintirea recunoscatoare pentru cele cucerite de ei in binecuvantatul an 1918.

Comunicat de presa