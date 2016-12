Padurari si gateristi retinuti dupa perchezitii, intr-un dosar ce vizeaza taieri ilegale de padure, in zona Dorna FOTO

Cu ocazia perchezitiilor au fost ridicate si indisponibilizate trei vehicule cu o valoare de piata de peste 100.000 Euro, importante sume de bani in lei si valuta in valoare de peste 250.000 lei, alte bunuri si inscrisuri cu valoare probatorie in cauza.Cu complicitatatea padurarilor din zona Dorna, s-au taiat ilegal arbori din paduri ce urmau sa fie date in proprietate pe motiv ca erau copaci doborati de vant. In fapt, se taia din padure la discretie iar arborii erau pusi la pamant cu TAF-ul, asa incat proprietarii se trezeau cu suprafete defrisate.

Padurari si gateristi retinuti dupa perchezitii pentru taieri ilegale de padure. Marti dimineata, politistii din cadrul Politiei Municipiului Vatra Dornei, sprijiniti de politisti din cadrul Serviciului Ordine Publica si luptatori din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale - IPJ Suceava au desfasurat 14 perchezitii domiciliare in municipiul Suceava, municipiul Vatra Dornei, dar si in localitati rurale arondate acestor municipii si municipiului Falticeni. Perchezitiile au vizat asigurarea de material probator intr-un dosar penal privind taieri ilegale de arbori si furt de arbori, fapte desfasurate in mod repetat si coordonat pe parcursul anului 2016, cu complicitatea unor lucratori si administratori de societati comerciale avand ca profil debitarea si prelucrarea materialului lemnos si cu implicarea unor lucratori silvici din cadrul Ocolului Silvic Vatra Dornei.De asemenea, in sarcina persoanelor banuite s-a retinut si comiterea unor fapte asociate infractiunilor silvice(falsuri si uzuri de fals, abuz in serviciu influentarea declaratiilor, marturie mincinoasa, etc.). In urma desfasurarii perchezitiilor au fost conduse la audieri sapte persoane, fata de sase dintre acestea - un inginer silvic, un padurar, un administrator de societate comerciala si trei angajati ai societatii, luandu-se masura retinerii pentru 24 de ore in baza ordonantelor de retinere. De asemenea, cu ocazia perchezitiilor au fost ridicate si indisponibilizate trei vehicule cu o valoare de piata de peste 100.000 Euro, importante sume de bani in lei si valuta in valoare de peste 250.000 lei, alte bunuri si inscrisuri cu valoare probatorie in cauza.Cercetarile sunt continuate de politisti in vederea stabilirii intregii activitati infractionale si tragerii la raspundere penala a tuturor participantilor la savarsirea de infractiuni.