Patrule mixte pentru identificarea si monitorizarea persoanelor vulnerabile pe timp de ger, in municipiul Suceava

Patrule mixte pentru identificarea si monitorizarea persoanelor vulnerabile pe timp de ger. Avand in vedere conditiile meteorologice nefavorabile din perioada imediat urmatoare, caracterizate de un val de frig si nopti geroase, in intervalul 09-14 februarie, s-a hotarat ca la nivelul municipiului Suceava sa se constituie patrule mixte, formate din reprezentanti ai ISU, IPJ si IJJ, care sa intervina pentru identificarea si monitorizarea tuturor categoriilor de persoane vulnerabile, printre acestea numarandu-se persoanele varstnice, cele fara adapost, persoanele dializate, in vederea evitarii unor situatii deosebite. De asemenea, si la nivel judetean, se vor lua masurile ce se impun in astfel de situatii.