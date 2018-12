Perchezitie la un barbat din Izvoarele Sucevei care detinea o arma letala confectionata artizanal. Joi, in baza mandatului emis de Judecatoria C-lung Moldovenesc, politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase Suceava au efectuat o perchezitie domiciliara la locuinta unui barbat de 34 de ani, din comuna Izvoarele Sucevei, ocazie cu care, intr-un grajd pentru animale, au fost identificate si ridicate pentru cercetari: o arma letala confectionata artizanal si fara inscriptii, 17 tuburi cartus cu capsele percutate, precum si 66 de gloante de calibre diferite.

In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu figureaza ca fiind posesor legal de arme si munitii.

La desfasurarea perchezitiei, au participat parintii barbatului de 34 de ani, acesta fiind plecat la munca pe raza judetului Botosani.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "nerespectarea regimului armelor si al munitiilor", ce va fi solutionat procedural.



Tot joi, politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase Suceava, l-au identificat pe un barbat de 59 de ani, din comuna scheia, posesor al permisului de arma, ce nu s-a prezentat pentru prelungirea valabilitatii permisului si nu a depus arma detinuta legal la un armurier autorizat in termen de 10 zile de la expirarea acestuia.

Astfel, au fost ridicate si indisponibilizate: un permis de arma, un certificat de detinator, un pistol neletal si 35 de elemente de munitie neletala de calibru 9 mm.

Barbatul de 59 de ani s-a ales cu dosar penal.