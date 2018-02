Perchezitii la un sucevean banuit de contrabanda cu tigari. Individul a fost retinut

Doi suspecti de contrabanda cu tigari au fost retinuti pentru 24 de ore in urma a 13 perchezitii domiciliare efectuate in Suceava, Sibiu si Brasov. Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Fagaras, au efectuat, marti, 13 perchezitii la domiciliile mai multor persoane din judetele Brasov, Sibiu si Suceava, cu privire la care exista suspiciunea ca ar fi detinut si vandut tigari de contrabanda. Astfel, in perioada iunie 2017 - februarie 2018, suspectii ar fi comercializat, in zona municipiului Fagaras si in localitatile invecinate, tigari fara timbru de accizare provenite din Ucraina si Republica Moldova, precum si tigari achizitionate din magazine Duty-Free, desi ar fi avut cunostinta ca acestea provin din contrabanda.Ulterior trecerii granitei, tigarile erau transportate de pe raza judetului Suceava in municipiul Fagaras, unde erau ulterior comercializate.In urma perchezitiilor au fost identificate 14.060 tigarete, suma de 10.000 lei care ar proveni din comercializarea ilegala de tigari, 150 l motorina si 4.3 mc material lemnos, esenta rasinoase, bunuri care ar fi fost obtinute ca urmare a unor activitati infractionale. Bunurile au fost indisponibilizate iar suma de bani a fost confiscata valoric. Pentru stabilirea intregii stari de fapt au fost conduse la audieri sase persoane. Fata de doi barbati, unul de 48 ani din judetul Suceava si celalalt de 40 ani, din judetul Brasov a fost dispusa masura retinerii pentru 24 de ore si au fost introdusi in arestul I.P.J. Brasov. Ei sunt cercetati in continuare sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, intr-un dosar penal instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Fagaras.La efectuarea perchezitiilor au participat politisti din cadrul Serviciului Actiuni Speciale Brasov, Serviciului Criminalistic Brasov, Inspectoratului de Politie Judetean Suceava si comisari din cadrul Garzii Forestiere Brasov.