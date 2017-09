Perchezitii si descinderi pe raza judetului Suceava, in urma carora au fost arestate mai multe persoane

Politistii din cadrul IPJ Suceava au intensificat, vineri si sambata, activitatile investigative si de cercetare penala reusind identificarea si documentarea activitatii infractionale a 27 de persoane. Politistii judiciaristi au desfasurat perchezitii si descinderi pentru identificarea autorilor mai multor cauze penale, administrarea de material probator si recuperarea unor prejudicii. In urma actiunilor desfasurate, fata de sapte persoane au fost dispuse masuri privative de libertate, ajungand in arestul IPJ Suceava. Vineri dimineata, Politia municipiului Vatra Dornei a fost sesizata de un localnic de 34 de ani, despre faptul ca, in noaptea de joi spre vineri, persoane necunoscute i-au sustras trei biciclete din curtea locuintei sale. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, profitand de neglijenta victimei, care, a lasat poarta de acces in curte descuiata si bicicletele legate una de cealalta cu sistem antifurt, persoane necunoscute le-au sustras, prejudiciul fiind de circa 6.000 lei. In urma masurilor operative intreprinse de politisti, persoana banuita de comiterea furtului a fost identificata ca fiind un barbat de 39 de ani, din judetul Maramures, cunoscut cu antecedente penale. In urma descinderii politistilor la o locatie cu privire la care existau informatii ca se afla bunurile sustrase, acestea au fost identificate ascunse in anexa unui imobil din localitate.Cu ocazia cercetarilor, politistii au stabilit faptul ca, barbatul de 39 de ani, este si autorul furtului a doua televizoare si a unui receiver, fapta comisa in noaptea de miercuri spre joi, de pe terasa unui hotel din localitate. Bunurile in valoare de 3.000 lei, au fost ridicate si predate persoanei vatamate. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, suspectul fiind retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, sambata, acesta a fost prezentat Judecatoriei Vatra Dornei, care a emis pe numele lui mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Tot sambata, in urma continuarii cercetarilor si a activitatilor criminalistice intreprinse de politisti, in cauzele privind trei infractiuni de furt din locuinte comise pe raza comunei Todiresti, in perioada 17-31 august, persoana banuita de comiterea furtului a fost identificata ca fiind un barbat de 45 de ani, din orasul Cajvana. Ulterior, vineri, in baza mandatului de perchezitie emis de instanta, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Darmanesti, au efectuat o perchezitie la locuinta mamei suspectului unde acesta locuieste, fiind identificate si ridicate mai multe obiecte care prezinta interes in cauza, unele dintre acesta fiind recunoscute de persoanele vatamate. In cauza s-a dispus masura retinerii pentru 24 de ore a suspectului de 45 de ani, ce a fost incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, iar sambata, a fost prezentat Judecatoriei Suceava, care a emis pe numele lui mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. In urma continuarii cercetarilor in cauza privind furtul si agresiunea comisa in data de 5 septembrie, ora 00.15, in incinta unui local din municipiul Suceava, victima fiind un minor de 17 ani din comuna Serbauti, politistii Biroului Investigatii Criminale Suceava au reusit identificarea persoanelor banuite de comiterea faptelor ca fiind doi tineri de 21 si 22 de ani, ambii din aceeasi localitate cu victima. In baza probatoriului administrat, s-a dispus continuarea cercetarilor fata de tanarul de 22 de ani sub aspectul comiterii infractiunii de "talharie calificata", iar fata de cel de 21 de ani, sub aspectul comiterii infractiunii de "complicitate la infractiunea de talharie calificata". Tanarul e 22 de ani a fost incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, dupa care, a fost prezentat Judecatoriei Suceava, care a emis fata de inculpat mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile.Politia orasului Vicovu de Sus a primit spre aplicare, mandatul de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Radauti in data de 8 septembrie, privind pe un tanar de 25 de ani, din comuna Ulma, condamnat la 3 ani si 8 luni de inchisoare pentru savarsirea mai multor infractiuni la regimul rutier.Tanarul, a fost identificat de politisti, fiind escortat si incarcerat.In in baza mandatelor de perchezitie emise de Judecatoria Falticeni, politisti din cadrul Sectiilor 7 Politie Rurala Malini si 12 Politie Rurala Preutesti, insotiti de politisti din cadrul Politiei Municipiului Falticeni si luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Suceava, au efectuat doua perchezitii la domiciliile a doi tineri de 19 si 22 de ani ambii din comuna Preutesti, cercetati in calitate de suspecti in cazul comiterea a doua infractiuni de furt calificat, aflate in lucru la Postul de politie Baia si la Politia municipiului Falticeni, ocazie cu care, la domiciliul tanarului de 19 ani au fost descoperite bunurile cautate ce fac obiectul celor doua dosare penale si care au fost ridicate pentru cercetari, prejudiciul fiind recuperat in totalitate.Cercetarile continua, dosarele penale urmand sa fie solutionate procedural. Sambata, in urma continuarii cercetarilor in cauza din data de 8 septembrie, ora 16.00, privind infractiunea de talharie comisa de persoane necunoscute asupra unui barbat de 50 de ani din Comanesti, fapta comisa in livada de fructe pe care victima o detine in comuna Pirtestii de Jos, persoanele banuite de comiterea faptei au fost identificate de politisti ca fiind doi tineri de 27 si 28 de ani, ambii din comuna Darmanesti. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, vineri, in jurul orei 16.00, cei doi barbati au fost surprinsi de victima in timp ce furat mere din livada proprietate, iar in momentul in care, barbatul de 50 de ani a scos telefonul pentru a sesiza politia, tanarul de 28 de ani i l-a sustras, iar celalalt l-a lovit cu pumnul, dupa care, au fugit de la fata locului cu un autoturism. In cauza, s-a dispus masura retinerii pentru 24 de ore a celor doi tineri, care ulterior, au fost prezentati Judecatoriei Gura Humorului ce a emis pe numele lor, mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile.In baza mandatelor, cei doi tineri au fost incarcerati in arestul I.P.J Suceava.