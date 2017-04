Peste 100 de kilograme de produse fitosanitare confiscate de politistii suceveni FOTO

Peste 100 de kilograme de produse fitosanitare confiscate de politistii suceveni. In perioada 23 martie - 10 aprilie, politistii Serviciului Arme Explozivi, Substante Periculoase – IPJ Suceava, in cooperare cu Oficiul Fitosanitar Suceava au desfasurat o ampla actiune pentru identificarea si sanctionarea celor care nu respecta legislatia specifica detinerii si comercializarii de produse fitosanitare, mai ales avand in vedere ca in aceasta perioada se constata o intensificare a activitatilor economice cu privire la acest gen de produse. In cadrul actiunilor au fost efectuate sapte controale fiind ridicat inclusiv un certificat de inregistrare al unei societati comerciale din municipiul Radauti. In cadrul controalelor efectuate au fost constatate cinci infractiuni, toate in flagrant. A fost indisponibilizata cantitatea de 103 kg produse pentru protectia plantelor. De asemenea, au fost aplicate doua sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 10.000 lei. Astfel, la data de 23 martie un barbat din municipiul Suceava a fost surprins in flagrant, in Centrul Comercial Bazar Suceava, in timp ce comercializa ilegal produse pentru protectia plantelor, de provenienta ucraineana, fiind indisponibilizata cantitatea de 60 kilograme erbicide(produse pentru tratament la sol si produse de protectia a plantelor). In cauza a fost intocmit dosar penal pentru comiterea infractiunii prev.de art. 359 alin. 1 CP, respectiv traficul de produse sau substante toxice. De asemenea, in data de 29 martie un sucevean a fost surprins in flagrant in Piata Agroalimentara Centrala Suceava, in timp ce comercializa ilegal produse pentru protectia plantelor, de provenienta ucraineana, fiind indisponibilizata cantitatea de doua kilograme erbicide(produse pentru tratament la sol si produse de protectia a plantelor). In cauza a fost intocmit dosar penal pentru comiterea infractiunii prev. de art. 359 alin. 1 CP, respectiv traficul de produse sau substante toxice. In aceeasi zi, o femeie din municipiul Suceava a fost surprinsa in flagrant in Piata Agroalimentara Centrala Suceava, in timp ce comercializa ilegal produse pentru protectia plantelor, de provenienta ucraineana, fiind indisponibilizata cantitatea de un kilogram erbicide(produse pentru tratament la sol si produse de protectia a plantelor). In cauza a fost intocmit dosar penal pentru comiterea infractiunii prev. de art. 359 alin. 1 CP, respectiv traficul de produse sau substante toxice. Ulterior, la data de 7 aprilie o femeie din municipiul Suceava a fost surprinsa in flagrant, in Centrul Comercial Bazar Suceava, in timp ce comercializa ilegal produse pentru protectia plantelor, de provenienta ucraineana, fiind indisponibilizata cantitatea de zece kilograme erbicide(produse pentru tratament la sol si produse de protectia a plantelor). In cauza a fost intocmit dosar penal pentru comiterea infractiunii prev. de art. 359 alin. 1 CP, respectiv traficul de produse sau substante toxice. Totodata, un barbat a fost surprins in flagrant, in Centrul Comercial Bazar Suceava, in timp ce comercializa ilegal produse pentru protectia plantelor, de provenienta ucraineana, fiind indisponibilizata cantitatea de 30 kilograme erbicide(produse pentru tratament la sol si produse de protectia a plantelor). In cauza a fost intocmit dosar penal pentru comiterea infractiunii prev. de art. 359 alin. 1 CP, respectiv traficul de produse sau substante toxice. Un amplu control a fost efectuat in data de 30 martie, la o societate comerciala din municipiul Radauti, fiind constatata contraventia prev. de art. 31 din Ordonanta nr.4 /1995, privind comercializarea produselor de uz fitosanitar si aplicata sanctiune contraventionala in suma de 4.000 lei. In data de 6 aprilie, a fost efectuat un control la o societate comerciala din mun. Siret, jud. Suceava, fiind constatata contraventia prev. de art. 31 din Ordonanta nr.4/1995, privind comercializarea produselor de uz fitosanitar si aplicata sanctiune contraventionala in suma de 6.000 lei.