14 persoane au ramas fara permise de conducere.

Peste 160 de sanctiuni contraventionale aplicate de politistii suceveni, majoritatea pentru depasirea regimului legal de viteza. Serviciului Rutier Suceava si formatiunile de profil din cadrul politiilor municipale si orasenesti au organizat, in perioada 28- 29 octombrie, actiuni pe raza judetului pentru reducerea riscului rutier datorat vitezei excesive sau neadaptate, dar si pentru constatarea si sanctionarea altor genuri de abateri generatoare de evenimente rutiere grave. In cadrul actiunii au fost aplicate 165 sanctiuni contraventionale in valoare de 87.275 de lei, din care cele mai multe 109 pentru depasirea regimului legal de viteza. Au fost retinute 14 permise de conducere, din care opt pentru abateri de la regimul legal de viteza si sase pentru abateri de alta natura. De asemenea, au fost retrase trei certificate de inmatriculare. In cadrul actiunii au fost constatate sapte infractiuni. Duminica dimineata, politistii au depistat o tanara de 24 de ani din comuna Brodina, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 209G, din comuna Straja, cu viteza de 135 km/h in localitate. A fost sanctionata contraventional si i s-a retinut permisului de conducere. Tot duminica dimineata, politistii au depistat un tanar de 23 de ani din comuna Brodina, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 209G, din comuna Straja, cu viteza de 110 km/h in localitate. In cauza s-a procedat la retinerea permisului de conducere si sanctionarea contraventionala a conducatorului auto. Tot duminica, politistii au depistat o tanara de 23 de ani din municipiul Suceava, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Cernauti din orasul Vicovu de Sus, cu viteza de 82 km/h in localitate, in zona de actiune a indicatorului cu limitare de viteza 30 km/h. In cauza s-a procedat la retinerea permisului de conducere si sanctionarea contraventionala a conducatoarei auto.