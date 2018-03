In cadrul actiunii au fost retinute 40 permise de conducere.

Peste 400 de amenzi aplicate de politisti in cadrul unei actiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere cauzate de viteza excesiva. In perioada 09-11 martie, politistii Serviciului Rutier - IPJ Suceava si formatiunile de profil din cadrul politiilor municipale si orasenesti au actionat pe drumurile nationale, europene si judetene pentru prevenirea evenimentelor rutiere. Au fost organizate actiuni pe diverse segmente de drum pentru depistarea soferilor care depasesc regimul legal de viteza. In total, in cadrul actiunii, au fost aplicate 438 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 189.455 lei, din care 323 pentru incalcarea regimului legal de viteza.Au fost retinute 40 permise de conducere, dintre care 20 pentru depasirea regimului legal de viteza si 20 pentru alte abateri. De asemenea, au fost retrase si 17 certificate de inmatriculare pentru lipsa Inspectiei Tehnice Periodice, lipsa R.C.A sau aplicarea de folii neomologate. Un tanar de 23 ani din comuna Moldovita a fost inregistrat de aparatul radar din dotarea politiei, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, in localitatea Stroiesti cu viteza de 115 km/h, in localitate. Tanarul a fost sanctionat contraventional si i s-a retinut permisul de conducere pentru 90 de zile.Un barbat de 34 de ani din orasul Siret a fost inregistrat de aparatul radar din dotarea politiei, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2 in localitatea Granicesti cu 120 km/h, in localitate. Barbatul a fost si el sanctionat contraventional si i s-a retinut permisul de conducere pentru 90 de zile.La data de 09 martie, o patrula din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Malini, a oprit pentru control pe DJ 209A, din comuna Malini, autoturismul cu numar de inmatriculare provizoriu, condus de un localnic de 52 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar numerele de inmatriculare provizorii ale autoturismului sunt expirate din data de 09 septembrie 2017. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat " si "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural. La data de 10 martie, un echipaj din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei, a oprit pentru control pe strada Mihai Eminescu din localitate, autoutilitara cu remorca condusa de un barbat de 26 de ani, din judetul Bihor, care transporta un utilaj agricol. In urma verificarii documentelor, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere corespunzator categoriei din care face parte ansamblul de vehicule, masa totala maxima autorizata depasind 4.250 kg. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul de catre o persoana al carei permis de conducere este necorespunzator categoriei din care face parte vehiculul", ce va fi solutionat procedural. La data de 11 martie, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Falticeni, a oprit pentru control la intersectia DN 2E, cu DJ 209H, autoturismul cu numar de inmatriculare provizoriu condus de un tanar de 25 de ani, din comun Baia. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, autoturismul nu este inmatriculat, autorizatia provizorie de circulatie fiind expirata din 04 februarie. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat", ce va fi solutionat procedural. "Politistii reamintesc faptul ca depasirea limitelor legale de viteza si viteza neadaptata la conditiile de trafic reprezinta unele dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave produse pe drumurile publice!Le recomandam celor aflati la volan sa adapteze viteza la conditiile meteo-rutiere, sa pastreze o distanta corespunzatoare fata de autovehiculul din fata si sa sporeasca atentia atunci cand circula in coloana sau vizibilitatea este redusa", a precizat Ionut Epureanu purtator de cuvant IPJ Suceava.