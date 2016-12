Peste 500 de soferi au fost testati cu aparatul etilotest in perioada minivacantei de Craciun. 30 au ramas fara permise de conducere

Unul dintre soferi avea o alcoolemie de 1,01 mg/l alcool pur in aerul expirat.

In fiecare seara a acestei minivacante de Craciun zeci de echipaje de politie au iesit in teren pentru prevenirea accidentelor si cresterea gradului de siguranta rutiera. Principalul scop al actiunilor desfasurate pe perioada noptii a fost identificarea soferilor care consuma alcool si se urca la volan, punand astfel in pericol siguranta traficului rutier. In aceste zile peste 500 de participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, fiind aplicate zeci de sanctiuni si suspendate peste 30 de permise de conducere. In cazurile in care alcoolemia depistata de aparatele etilotest a fost peste limita legala, s-au intocmit dosare de cercetare penala. Vineri, in jurul orei 16.41, un echipaj din cadrul Politiei municipiului Radauti a oprit pentru control pe strada Spitalului din localitate, la intersectia cu strada Garii, autoturismul condus de un localnic de 22 de ani. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,63 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural. Vineri, ora 21.25, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a oprit pentru control pe DC 45, de pe raza comunei Horodnic de Sus, autoturismul condus de un localnic de 52 de ani. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,01 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul d-a ales cu dosar penal. Sambata, in jurul orei 02.30, un echipaj din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus, a oprit pentru control, pe strada Calea Cernauti din localitate, autoturismul inmatriculat in strainatate, condus de un barbat de 35 de ani, din comuna Ulma. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,44 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta s-a ales cu dosar penal. Sambata, ora 15.30, Politia municipiului Vatra Dornei a fost sesizata despre faptul ca, pe strada 22 Decembrie din localitate, s-a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, in timp ce conducea autoturismul pe raza localitatii de domiciliu, un barbat de 63 de ani, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a intrat in coliziune cu doua autovehicule, unul stationat si celalalt aflat in mers. Din impact nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto de 63 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,80 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.In cauza s-a

intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante", ce va fi solutionat procedural. Sambata, ora 20.00, un echipaj de politie a oprit pentru control pe DN 29, pe raza orasului Salcea, autoturismul cu numar de inmatriculare provizoriu, condus de un localnic de 31 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar termenul de valabilitate al numerelor provizorii este expirat din 21 decembrie. Totodata, intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,62 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Polititistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "punerea in circulatie a unui vehicul neinmatriculat", "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. Sambata, ora 23.30, un echipaj de politie a oprit pentru control pe raza orasului Salcea, la intersectia DC 64 cu str. La tei, autoturismul condus de un localnic de 33 de ani. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,80 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.In cauza s-a intocmit dosar penal

sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. Duminica, ora 06.00, in timp ce se deplasa pe bicicleta pe strada Carpati din orasul Siret un localnic de 49 de ani, a fost acrosat de un autoturism, al carui conducator auto nu a oprit si si-a continuat deplasarea. Ulterior, autoturismul inmatriculat in strainatate, a fost identificat de politisti pe DN 2, acesta fiind condus de un barbat de 40 de ani, tot din orasul Siret.Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,85 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.sofer s-a ales cu dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia" si " conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. In noaptea de lini spre marti,ora 00.35, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea a oprit pentru control pe DJ 178B, pe raza comunei Satu Mare, autoturismul condus de un barbat de 28 de ani, din municipiul Radauti.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,51 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Tanarul s-a ales cu dosar penal. Tot in noaptea de luni spre marti, ora 01.00, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei, s-a sesizat despre faptul ca, pe strada Pacii din localitate, un autoturism a fost implicat intr-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, acesta avariind cu spatele un cos de gunoi. Intrucat conducatorul auto, identificat de politisti ca fiind un localnic de 33 de ani, emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,79 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirea alcoolemiei. Acesta s-a ales cu dosar penal. "Politistii au identificat in flagrant zeci soferi care au consumat alcool, prevenind astfel potentiale tragedii rutiere. Politistii atrag atentia inca o data asupra responsabilitatii conducatorilor auto si necesitatii respectarii legii pentru a evita tragedii pe sosele.Totodata, reamintim ca politistii vor actiona in continuare cu fermitate prin dispunerea masurilor legale , astfel incat cei care incalca normele rutiere sa constientizeze urmarile si pericolele generate de comportamentul iresponsabil in trafic", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.