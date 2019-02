Pistol mitraliera si mai multe cutii cu munitie descoperite de un muncitor in timp ce demola o casa din Falticeni

Un pistol mitraliera, fabricat in Germania in anul 1941 si mai multe cutii cu munitie au fost descoperite de un muncitor in timp ce demola o casa din Falticeni. Imobilul apartine unei femei de 52 de ani, din municipiul Falticeni, care in prezent este plecata in strainatate. Prin autorizatia de desfiintare, Primaria Falticeni a autorizat demolarea imobilului respectiv. Vineri, un muncitor, in timp ce efectua lucrarile de demolare ale acoperisului, a descoperit intre doua grinzi care sustineau tavanul locuintei o arma de razboi si mai multe cutii cu munitie, motiv pentru care a solicitat interventia politiei. La fata locului au ajuns oamenii legii care au stabilit ca este vorba de un pistol mitraliera calibru 9 mm. Langa pistolul mitraliera a fost descoperit un incarcator continand 22 cartuse, calibru 9 mm. De asemenea, au fost descoperite sase cutii continand 269 cartuse de 9 mm. Atat arma cat si munitia au fost ridicate si urmeaza sa fie inaintate in vederea examinarii la Serviciul Criminalistic.