Politia Locala Suceava a impartit cadouri de Craciun batranilor de la Caminul din Solca si copiilor din Centrul de Zi Sfanta Vineri FOTO

Politistii locali suceveni au incercat si anul acesta sa aduca zambetul pe chipurile celor aflati in dificultate. Acestia au impartit cadouri batranilor de la Caminul pentru Persoane Varstnice Solca si copiilor din Centrul de Zi pentru Copii "Sfanta Vineri".

"Daruite cu generozitate de noi, lucruri obisnuite pentru majoritatea dar in acelasi timp importante pentru cei 77 de varstnici, au reusit sa aduca putina culoare si sa lumineze chipurile sarbatorilor ce vor veni.La Centrul de Zi pentru Copii "Sfanta Vineri" sunt aproape zilnic gazduite 21 suflete minunate care trebuie ingrijite. Zambetele si bucuria din ochii lor nu poate fi descrisa in cuvinte.Le adresam multumiri tuturor colegilor ce s-au implicat pentru ca in aceasta perioada sa se scrie o noua fila din povestea noastra", a precizat Ovidiu Doroftei, seful Politiei Locale Suceava.