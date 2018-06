Politia cauta o fata de 17 ani din Dolhestii Mari, disparuta de acasa

Politia cauta o fata de 17 ani din satul Dolhestii Mari, disparuta de acasa. Madalina-Liliana Timofte a plecat de la domiciliu in data de 2 iunie si nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime aproximativ 1,55-1,60 m, greutate aproximativ 50-55 kg, par lung, blond, des, carare pe mijloc, nas drept, are o cicatrice pe umarul stang sub forma de linie orizontala. La data disparitiei era imbracata cu blugi de culoare albastra, maiou culoare neagra cu bretele, hanorac negru, de catifea, cu gluga si era incaltata cu balerini din catifea. Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza, sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adresaze celei mai apropiate unitati de politie.