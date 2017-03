Pompierii suceveni au intervenit marti pentru distrugerea formatiunilor de gheata de pe raul Bistrita

Pompierii militari au efectuat patru detonari, iar in urma distrugerii formatiunilor de gheata, s-a eliminat blocajul si s-a creat un culoar de curgere.

Pirotehnistii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" al judetului Suceava au intervenit in municipiul Vatra Dornei, in zona Chilia, pentru distrugerea unor formatiuni de gheata la confluenta raului Dorna cu Bistrita. "Chiar daca nu existau probleme reale in zona, din cauza precipitatiilor anuntate pentru zilele urmatoare, pentru mai multa siguranta, la ordinul prefectului Constantin Harasim, in calitate de presedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, si la solicitarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Vatra Dornei, Echipa Pirotehnica s-a deplasat marti dimineata in municipiul-statiune", a precizat Alin Galeata, purtator de cuvant ISU Suceava. Pompierii militari au efectuat patru detonari, iar in urma distrugerii formatiunilor de gheata, s-a eliminat blocajul si s-a creat un culoar de curgere. Acesta va asigura preluarea unui debit marit, in cazul in care se vor inregistra cresteri ale nivelului raului Bistrita in urmatoarea perioada."In momentul transmiterii buletinului informativ, nu exista pericol de inundatii pentru gospodariile de pe raza municipiului Vatra Dornei", a completat Alin Galeata.