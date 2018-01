Prefectura Suceava. La nivelul judetului Suceava circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna

In cursul noptii de miercuri spre joi, s-a actionat, pentru curatarea drumurilor nationale din judet, cu peste 60 de utilaje si peste 100 de angajati de la Drumuri Nationale si s-au folosit peste 700 de tone de sare, circa 15 tone de clorura de calciu si 6,5 tone de produs ecologic.

In judetul Suceava, in conditiile atentionarii de fenomene meteo periculoase cod galben nu au fost evenimente rutiere deosebite, nici abonati nealimentati cu electricitate, iar in continuare, in zonele viscolite se patruleaza cu utilaje pana la incetarea codului galben de ninsori, a declarat prefectul judetului Suceava, Mirela Elena Adomnicai, presedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta. Prefectul a precizat ca, in cursul noptii de miercuri spre joi, s-a actionat, pentru curatarea drumurilor nationale din judet, cu peste 60 de utilaje si peste 100 de angajati de la Drumuri Nationale si s-au folosit peste 700 de tone de sare, circa 15 tone de clorura de calciu si 6,5 tone de produs ecologic. In prezent, a declarat prefectul, drumurile nationale sunt "la negru", iar 30 de echipaje de politie actioneaza preventiv, verificand si dotarea autovehiculelor cu cauciucuri de iarna. In cursul diminetii de joi, prefectul Mirela Elena Adomnicai, subprefectul Silvia Boliacu, membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Suceava, reprezentanti ai Directiei de Drumuri Judetene si Delgaz Grid au participat la videoconferinta cu prefectii judetelor pe tema "Cod portocaliu si galben", desfasurata la sediul Ministerului de Interne. Organizata in sistem de videoconferinta, sedinta a fost condusa de prim-ministrul interimar Mihai Fifor, alaturi de care s-au aflat ministrul de Interne, Carmen Dan, secretari de stat in Ministerul Transporturilor si Ministerul Afacerilor Interne. Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a recomandat prefectilor sa informeze populatia cu privire la situatia drumurilor, pentru a nu fi oameni blocati in zapada. La randul sau, ministrul de Interne, Carmen Dan, a recomandat "o atentie deosebita" mai ales in zonele de munte, unde exista risc de avalanase, iar in acest context turiatii sa evite drumetiile si sa nu se aventureze pe drumuri inchise.